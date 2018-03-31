Россия направит Британии запрос о причинах проверки «Аэрофлота» в Хитроу

Координационный центр по авиабезопасности России направит авиационным властям Великобритании запрос о причинах проверки самолёта «Аэрофлота» в Лондоне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минтранса России.

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«Данный центр, функционирующий в Ространснадзоре, направит запрос в адрес коллег из Великобритании о причинах, послуживших поводом для проверки самолета авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне 30 марта 2018 года», — отметили в ведомстве в субботу.

Между тем, как пишет газета Telegraph со ссылкой на представителей кабинета министров королевства, внеплановый досмотр российского лайнера в аэропорту Лондона является «стандартной усиленной проверкой» борта из высокорисковых стран, к которым, по версии Лондона, относится и Россия.

В то же время в Британии подчёркивают, что инцидент не связан с расследованием или поиском улик по «делу Скрипаля».

Вечером 30 марта «Парламентская газета» писала, что лайнер А-321, принадлежащий «Аэрофлоту», приземлился в аэропорту Хитроу, после чего британские полицейские без объяснения причин приступили к его досмотру, выведя пассажиров с борта и задержав следующий вылет на три часа.

Посольство России в Великобритании направило ноту в МИД страны с требованием объяснить причины произошедшего.

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