Россия не стала высылать посла из Хорватии в ответ на высылку российского дипломата

Россия – новости сегодня, 31 марта. Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации уведомило следующие посольства в том, что их работники должны покинуть территорию государства в течение семи дней:
- Украина – 13 дипломатов
- Молдавия – 3 дипломата
- Норвегия – 1 дипломат
- Ирландия – 1диплома
- Румыния – 1дипломат
В отношении Хорватии принято следующее решение: служащих хорватской дипмиссии в РФ высылать не станут. Одна Москва объявила персоной нон-грата одного высокопоставленного сотрудника МИД Хорватии. Его имя не указано.
«Дело Скрипаля» стало причиной дипломатической войны, которую развернула Британия против РФ.