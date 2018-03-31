Россия не стала высылать посла из Хорватии в ответ на высылку российского дипломата

Россия – новости сегодня, 31 марта. Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации уведомило следующие посольства в том, что их работники должны покинуть территорию государства в течение семи дней:

- Украина – 13 дипломатов

- Молдавия – 3 дипломата

- Норвегия – 1 дипломат

- Ирландия – 1диплома

- Румыния – 1дипломат

В отношении Хорватии принято следующее решение: служащих хорватской дипмиссии в РФ высылать не станут. Одна Москва объявила персоной нон-грата одного высокопоставленного сотрудника МИД Хорватии. Его имя не указано.

«Дело Скрипаля» стало причиной дипломатической войны, которую развернула Британия против РФ.