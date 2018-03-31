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Российские эмигранты пожаловались Трампу на русофобию и дискриминацию


Добавлено: 31 мар 2018 в 12:07, Категория: Политика
Российские эмигранты пожаловались Трампу на русофобию и дискриминацию

Общественная организация «Конгресс русских американцев» обратилась к президенту США Дональду Трампу:

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ ТРАМПУ ОТ КОНГРЕССА РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ

Дональду Трампу

Президенту Соединенных Штатов Америки

Белый дом

1600 Pennsylvania Avenue N.W.

Вашингтон, округ Колумбия

28 марта 2018 года

Уважаемый президент Трамп!

Обращаемся к Вам от лица Конгресса русских американцев (КРА), общеамериканской организации, созданной в 1973 году, в которой состоят несколько тысяч членов, в основном это американские граждане русского происхождения. КРА является признанным голосом русских американцев. Мы внесли свой вклад в обогащение Америки, а среди членов КРА Вы найдете как лауреата Нобелевской премии, так и многочисленных русско-американских инноваторов, художников и выдающихся деятелей гуманитарных наук, искусств и наук. КРА всячески поддерживает американские идеалы демократии, гражданских прав, человеческого достоинства и верховенства закона.

Еще раз, мы вынуждены написать Вам, чтобы выразить наше глубокое сожаление в связи с тем, что Вы лично санкционировали решение высылать 60 российских дипломатов из США, а также закрыть Генеральное консульство России в Сиэтле. А время, которое Вы выбрали для этого решения невыносимо жестоко, поскольку эти беспрецедентные санкции были объявлены тогда, когда Россия и россияне во всем мире находятся в трауре, потрясенные массовыми жертвами в основном женщин и детей в пожаре в городе Кемерово.

Мы считаем, что сейчас рано делать вывод о том, что Россия виновна в нападении на Сергея Скрипаля в Соединенном Королевстве. Расследование только началось, и политики должны дождаться окончания законного процесса расследования. Это особенно важно для страны, которая решительно верит в обязательные правовые процедуры, и в то, что никто не виновен, пока не доказана его вина.

Мы, русские американцы, глубоко обеспокоены последним циклом санкций и страдаем от них больше всех. Мы больше не можем пользоваться консульскими услугами в Сан-Франциско, а теперь еще и в Сиэтле. Для того, чтобы получить визу и посетить своих родственников, мы должны лететь через всю страну, чтобы попасть на прием в консульство России в Нью-Йорке или Вашингтоне. Мы больше не можем приглашать наших родственников к себе, потому что они чаще стали получать отказы в получении визы США. Закрытие консульств, высылка дипломатов только ухудшает нашу жизнь. А ведь 90 процентов русских американцев проголосовали за Вас, надеясь Вы восстановите отношения с Россией и отмените санкции. Мы получили результат совершенно противоположный тому, который Вы обещали во время предвыборной кампании. Сегодня, похоже, Вы отказываетесь от своего предвыборного обещания улучшить двусторонние отношения.

Мы не поддерживаем нынешний курс российско-американских отношений. Нет сомнений в том, что курс российско-американских отношений, который Вы проводите, направлен на ухудшение этих отношений, такое курс не может привести ни к чему хорошему. Этот курс стал серьезным препятствием на пути конструктивного диалога. Более того, недружественная риторика в отношении России порождает ненависть к русским. Пять миллионов русских американцев, живущих в этой стране, должны нести основную тяжесть последствий этих бездумных слов и действий. Такая политика не служит интересам Америки, а ведет в пропасть русофобии.

Мы просим вас остановить эту новую холодную войну, которая все больше выходит из-под контроля. Санкции против России должны быть сняты, а диалог между Россией и Соединенными штатами должен быть начат. К сожалению, чем слабее связи, связывающие Россию и Соединенные Штаты, тем сильнее опасность войны, которая угрожает американцам и всему миру.

С уважением,

Наталия Георгиевна Сабельник

Президент Конгресса русских американцев от имени Национального совета директоров КРА


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Добавлено: 31 мар 2018 в 12:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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