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» » Российские ракетные стрельбы на Балтике покажут Швеции, что она «играет с огнём», — Dagens Nyheter

Российские ракетные стрельбы на Балтике покажут Швеции, что она «играет с огнём», — Dagens Nyheter


Добавлено: 31 мар 2018 в 07:23, Категория: Новости на сегодня
Российские ракетные стрельбы на Балтике покажут Швеции, что она «играет с огнём», — Dagens Nyheter

На следующей неделе Россия собирается провести ракетные стрельбы неподалёку от шведской границы, пишет Dagens Nyheter.

Как отмечает издание, эти учения не только проверят способность российского флота действовать на удалении от Калининграда, но и покажут Швеции, неспособной на данный момент отразить ракетный удар, что она «играет с огнём».

На следующей неделе Россия собирается провести ракетные стрельбы в международных водах в Балтийском море неподалёку от шведской военно-морской базы в городе Карлскруна. По мнению сотрудника Шведского института оборонных исследований Никласа Гранхольма, эти учения помогут России продвинуть вперёд свои позиции, пишет Dagens Nyheter.

«Эти ракетные стрельбы нарушают нормальную обстановку, которая есть на данный момент… Они проводят учения западнее, чем раньше. Россия собирается продвинуть вперёд свои позиции и говорит об этом окружающим», — отметил Гранхольм.

По словам капитана третьего ранга Стефана Лундквиста, с зимы 2014 года, когда Россия «аннексировала» Крым, напряжённость между Западом и Россией постепенно возрастает. «Россия хочет, чтобы её уважали как региональную державу и воспринимали как достойного соперника США», — добавил он.

В 90-е годы, продолжает эксперт, Россия была экономически и политически слаба и считала, что Запад не воспринимает её всерьёз. Когда НАТО и ЕС начали продвижение на Восток, это вызвало раздражение России, после чего Москва попыталась изменить обстановку.

«В отличие от советских времён, при Путине у России нет никакой чёткой идеологии, вместо этого она использует все средства, чтобы подорвать существующий порядок безопасности в Европе. В то же время Россия пытается представить себя в качестве жертвы. Эти учения, которые пройдут на следующей неделе, Россия представит как реакцию на опасности, которые, как они считают, грозят России со стороны Запада во главе с США», — считает Лундквист.

Ещё одной причиной для проведения учений может быть недавняя модернизация российской армии и флота.

«Давление выросло, в том числе в странах Северной Европы. Во многом своё перевооружение Россия провела за счёт продажи нефти и газа. Это говорит о том, что они сделали ставку на крылатые и баллистические ракеты. Эти манёвры нужно рассматривать в том контексте, что они хотят показать, что способны проводить подобные операции из района Калининграда и в районах, которые находятся западнее», — отметил Гранхольм.

В связи с перевооружением России Швеция также решила укрепить свой оборонительный потенциал. Вполне вероятно, что это обстоятельство также связано со стрельбами.

«Для того чтобы развернуть противоракетную оборону, нужно время. Самое раннее это произойдёт в 2020 году. Если Россия проведёт эти учения сейчас, это покажет уязвимость Швеции, так как (противоракетных. — ИноТВ) систем у нас не предвидится ни сейчас, ни в следующем году. Швеция, Финляндия и 15 других членов ЕС вместе с США и НАТО приняли политическое решение против России и выслали много их дипломатов. Но сделали мы это сейчас, и Россия хочет показать нам, насколько мы сейчас слабы и что мы играем с огнём», — подчёркивает Стефан Лундквист.

Однако, по мнению генерал-майора в отставке Карлиса Неретниекса, российские весенние учения — это довольно обычное дело. «Нужно же им когда-то проверять своё оружие. Это не должно вызывать какого-то особого внимания. Не нужно поддаваться паранойи каждый раз, когда Россия что-то делает», — заметил он.

Тем не менее генерал считает, что шведские вооружённые силы должны находиться в готовности.

«Это также касается и Радиотехнического центра вооружённых сил. Мы не знаем точно, когда состоятся манёвры, они будут идти несколько дней.

Затем было бы неплохо поднять авиацию, чтобы сфотографировать самолёты. Это в Швеции делать умеют, мы это показали ещё во время войны в Ливии», — добавил Неретниекс.


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Добавлено: 31 мар 2018 в 07:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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