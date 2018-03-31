Саша Артемова без ума от своей собаки

Вы даже не представляете, как мы его любим. Порой мне кажется, что именно Яша ждал меня всю жизнь, а я его. Мы совершенно не представляем нашу семейную жизнь без этого Белуги (я его иногда так называю), а ещё нашей второй девочки Майи. Яков наш мини ребёночек. Но какой гавкучиииииий. Вкусняшкой не корми, дай только полаять. У кого тоже собачки? Мальтийская есть у кого-то? Мы вообще нашему малышу девочку ищем...