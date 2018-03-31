Вы даже не представляете, как мы его любим. Порой мне кажется, что именно Яша ждал меня всю жизнь, а я его. Мы совершенно не представляем нашу семейную жизнь без этого Белуги (я его иногда так называю), а ещё нашей второй девочки Майи. Яков наш мини ребёночек. Но какой гавкучиииииий. Вкусняшкой не корми, дай только полаять. У кого тоже собачки? Мальтийская есть у кого-то? Мы вообще нашему малышу девочку ищем...
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Новости » Шоу-бизнес » Саша Артемова без ума от своей собаки
Саша Артемова без ума от своей собаки
Добавлено: 31 мар 2018 в 10:51, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 31 мар 2018 в 10:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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