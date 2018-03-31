Следователи допросили совладельца «Суммы»

Зиявудина Магомедова и еще нескольких людей, в частности его брата, допросили в рамках трех уголовных дел о мошенничестве. Их расследует Следственный департамент МВД РФ.

Процессуальный статус Магомедова остается неизвестным, сообщает ТАСС.

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и Служба экономической безопасности ФСБ провели обыски по 70 адресам.

Накануне СМИ сообщили, что в «Сумме» прошли обыски. Отчетную документацию и электронные носители решили изучить.

Эта группа является холдингом, образованным участниками, которые принадлежат к различным отраслям производства и сферам деятельности. Холдинг объединяет активы в инжиниринге; строительской, телекоммуникационной и нефтегазовой сферах.