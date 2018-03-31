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» » Следователи допросили совладельца «Суммы»

Следователи допросили совладельца «Суммы»


Добавлено: 31 мар 2018 в 03:56, Категория: Россия
Следователи допросили совладельца «Суммы»

Зиявудина Магомедова и еще нескольких людей, в частности его брата, допросили в рамках трех уголовных дел о мошенничестве. Их расследует Следственный департамент МВД РФ.

Процессуальный статус Магомедова остается неизвестным, сообщает ТАСС.

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и Служба экономической безопасности ФСБ провели обыски по 70 адресам.

Накануне СМИ сообщили, что в «Сумме» прошли обыски. Отчетную документацию и электронные носители решили изучить. 

Эта группа является холдингом, образованным участниками, которые принадлежат к различным отраслям производства и сферам деятельности. Холдинг объединяет активы в инжиниринге; строительской, телекоммуникационной и нефтегазовой сферах.   


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Добавлено: 31 мар 2018 в 03:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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