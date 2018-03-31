Следователи призвали арестовать главу фирмы-собственника «Зимней вишни»

Суд в Кемерове в субботу, 31 марта, выбирает меру пресечения для гендиректора компании-собственника торгового центра «Зимняя вишня» Юлии Богдановой.

Следователи задержали Богданову в пятницу, 30 марта. Ее обвиняют в пренебрежении желобами арендаторов ТЦ, которые неоднократно оповещали женщину о неполадках с системе пожарной безопасности. Кроме того, самовольная перепланировка помещений и расширение площадей, которые Богданова осуществляла, затруднили эвакуацию.

Ввиду перечисленного следствие попросило суд арестовать Богданову на месяц и 25 суток, до 25 мая.