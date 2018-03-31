Следствие рассказало о попытке скрыться главы кемеровского Госстройнадзора

Бывшая глава кемеровского Госстройнадзора Танзилия Комкова после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» пыталась скрыться и не сотрудничала со следствием. Об этом на заседании суда заявил следователь СКР.

«Она улетела 29 марта, так как во время траура хотела отдохнуть у подруги в Москве. Обратный билет был куплен на начало апреля, но он возвратный, и она могла сдать его, не возвращаясь в Кемерово», — предположил следователь (цитата «Интерфакса»).

В Москве Комкову задержали, а затем доставили в Кемерово.

Бывшей чиновнице предъявили обвинение по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, передает ТАСС.

Следствие ходатайствует о ее аресте на два месяца.

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерово унес жизни 64 человек, из которых 41 — несовершеннолетний. По делу арестованы сотрудники охраны и руководство ТЦ.