Слепая - 541 выпуск - Папина радость (29.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 21:24 ,

Слепая 541 серия Папина радость последний выпуск 29 марта. Екатерина вышла замуж очень рано. Всю жизнь женщина прожила в свое удовольствие. Муж полностью обеспечивал жену и потакал любым ее прихотям. Но вдруг случилось событие, которое может нарушить привычный ход жизни. Прабабка ее матери была травницей. Помогала бесплодным. Лечила больных животных. С другой ее прабабкой в детстве случилась беда. Из-за сильного сколиоза у маленькой девочки вырос горб. А ее саму сравнивают с Вангой. Ведь она тоже слепой не родилась. Виной всему стала трагическая случайность. Когда она практически ослепла, это и произошло. Она увидела людей, но по-другому.



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