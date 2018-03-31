«Сообщники России в гибридной войне», — Порошенко о сторонниках «Северного потока — 2»

Строительство газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу представляет собой «серьезную опасность» для Украины. Об этом президент «незалежной» Петро Порошенко пожаловался в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Порошенко утверждает, что сторонники строительства газопровода являются «сообщниками России в ее гибридной войне».

Он также добавил, что для Москвы «Северный поток — 2» якобы является «инструментом политического давления».

Напомним, ранее «Русская Весна» писала о том, что Германия выдала все разрешения на строительство Северного потока-2 по дну Балтийского моря.