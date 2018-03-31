Современное протезирование

Первые образцы протезов были изобретены еще в Средневековье и к концу двадцатого века претерпели совсем незначительные изменения в конструкции. Совершенствовались, в основном, материалы изготовления и внешний вид, а механический принцип работы оставался практически неизменным.



То есть до недавнего времени функционал протезов конечностей оставлял желать лучшего. Однако с наступлением нового тысячелетия в сфере протезирования стало активно развиваться направление, которое называется «биомехатроника». Его суть заключается в разработке и совершенствовании технологий соединения нервных окончаний культи с роботизированной искусственной конечностью. Современные протезы, бионические и тяговые, производятся из инновационных прочных гипоаллергенных материалов и постоянно совершенствуются, как в технологическом, так и в стилистическом плане, становясь все более похожими на настоящие конечности.



Пока что даже лучшие модели бионических протезов не способны обеспечить максимальную точность движений, но с каждым годом технологии совершенствуются, в том числе, и не без участия российских специалистов в данной области. Компания «Моторика» находится на передовой современного протезирования и производит по индивидуальным заказам современные тяговые и бионические искусственные конечности. Протезы от этой компании высоко ценят, как отечественные, так и зарубежные пользователи, благодаря их высокому качеству и функциональности.