Стало известно, как Дмитрий и Елена Маликовы назвали сына

Дмитрий Маликов с супругой Еленой

Сегодня стало известно, что Дмитрий и Елена Маликовы назвали сына, которого в январе для них родила суррогатная мать, Марком. Выбор такого имени Елена объяснила изданию Tatler следующим образом:

Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское. И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка.

Елена, Стефания, Марк и Дмитрий Маликовы

Информация о том, что чета Маликовых ожидает прибавления, тщательно скрывалась. Общественность узнала о рождении наследника лишь от самого Дмитрия, который 29 января в видеообращении через Instagram сообщил, что очень счастлив снова стать отцом. Следом уже на странице его жены в социальной сети появилась фотография счастливых родителей с 18-летней дочерью Стефанией, держащей на руках маленького Марка. Этот пост Елена подписала:

Семья — это команда ! Где один — за всех и все — за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!

Мы желаем Марку Дмитриевичу Маликову здоровья и хорошего аппетита!

Стефания, Елена и Дмитрий Маликовы