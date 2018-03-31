Стало известно, каким людям опасно есть чеснок

Ученые сообщают, что вместе с целебными свойствами чеснока, некоторым людям по состоянию здоровья и в определенных случаях он противопоказан.

Так, чеснок нельзя употреблять в пищу тем, кто имеет проблемы с печенью или почками, поскольку, продукт содержит в себе токсичные элементы, и их количество довольно велико, потому может произойти обострение недуга и дальнейшее нарушение химических процессов в указанных внутренних органах.

Кроме того, чеснок противопоказан при диарее, так как он раздражает такой чувствительный орган, как кишечник, провоцируя большее его воспаление.

Также, его нежелательно употреблять при низком кровяном давлении и глазных болезнях. В первом случае кровяное давление еще больше снизится, во втором — произойдет раздражение и без того сверхчувствительных слизистых оболочек глаз.

Помимо этого, чеснок не рекомендуется пациентам, готовящимся к хирургическому вмешательству, поскольку из-за химических элементов происходит разжижение крови, что нежелательно во время проведения операции.

Беременным и кормящим грудью женщинам не стоит есть чеснок, ведь невозможно предугадать его влияние на эмбрион и младенца.

Чеснок противопоказан и при аритмии, желчнокаменной болезни, панкреатите, геморрое, эпилепсии и аллергии.