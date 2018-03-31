Добавлено: 31 мар 2018 в 22:42 ,

Касается каждого. Колючая разлука последний выпуск 30 марта. 28-летняя Екатерина Бабич из Винницкой области уже год отбывает наказание за убийство собственного мужа. По словам Кати, она таким образом спасала свою жизнь и защищала двоих детей. Суд присудил Екатерине семь лет лишения свободы. За колючей проволокой Катя живет уже год. На свободе у нее остались сын Артем и дочь Даша. О них обещала заботиться Катина мама. Но, как только дочь оказалась в колонии, Артема в свою новую семью забрал его папа, а на днях свои права на дочку Дашу заявила бывшая свекровь Кати – мама убитого мужа.



ТЭГИ: Стосується кожного - Колючая разлука (30.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Стосується кожного - Колючая разлука (30.03.2018) новый выпуск, Стосується кожного - Колючая разлука (30.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Стосується кожного - Колючая разлука (30.03.2018), Стосується кожного - Колючая разлука (30.03.2018) онлайн, Стосується кожного - Колючая разлука (30.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Стосується кожного - Колючая разлука (30.03.2018) онлайн