Суд арестовал гендиректора компании-собственника сгоревшего в Кемерове ТЦ

Тема: Пожар в торговом центре в Кемерове

Заводский районный суд Кемерово арестовал генерального директора компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которая владеет зданием сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», Юлию Богданову. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, Богданова может скрыться от органов предварительного следствия, а также принять меры к сокрытию следов преступления, оказать давление на свидетелей и иных участников уголовного производства», — сказал судья. Читайте по теме

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Богданову обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, которое повлекло гибель людей. Следователи полагают, что Богдановой, которая была ответственной за соблюдение противопожарных мер в торговом центре, подчиненные неоднократно сообщали о неполадках в этой системе, но она не делала ничего, чтобы их устранить. Она останется под арестом до 25 мая.

Богданова намерена обжаловать решение суда.

Ранее по делу о пожаре были арестованы управляющая ТЦ Надежда Судденок, техдиректор компании-собственника «Зимней вишни» Георгий Соболев, глава установившей в ТЦ систему противопожарной безопасности компании Игорь Полозиненко и сотрудник этой компании, который отвечал за монтаж пожарной сигнализации, а также охранник, который, предположительно, отключил систему оповещения о пожаре.

В результате трагедии в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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