Суд арестовал главу компании-собственника «Зимней вишни»

Заводский райсуд Кемерово взял под стражу до 25 мая гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, сообщает «Интерфакс».

«Кемеровский кондитерский комбинат» является владельцем сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». В пожаре, который произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Богданову обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

По версии следствия, ее подчиненные не раз сообщали ей о недостатках системы противопожарной безопасности ТЦ, но Богданова не принимала никаких мер.

Ранее были арестованы технический директор ТЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, а также сотрудники компании «Системный интегратор» Александр Никитин и Игорь Полозиненко, занимавшиеся обслуживанием пожарной сигнализации в здании. Под арест также был отправлен охранник Сергей Антюшин, который не включил оповещение о пожаре.