Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Александр Морозов (30.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 21:24 ,

Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Александр Морозов последний выпуск 30 марта. Известный российский юморист, смешной и добродушный комик, который многим напоминает Карлсона в черно-белом костюме. Звезда театра Евгения Петросяна Кривое зеркало. Одним из его первых партнеров на сцене стал Ян Арлазоров. Его образы вызывают взрывы хохота у зрителей. Откровенное портретное интервью о жизни главного героя, об интересных и малоизвестных фактах его биографии, о чувствах и эмоциях, которые переживал человек на главных поворотах своей судьбы. Героями программы будут не только известные артисты и политики, но и простые люди с непростой жизненной историей.



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