Такое кино - 5 сезон, 13 выпуск (30.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 16:02 ,

Такое кино 5 сезон 13 серия последний выпуск 30 марта. Курс на весну. Температура воздуха в столице растет. После десятиградусного мороза воздух в столице начал стремительно прогреваться. Днем столбики термометров уже поднимались до плюс трех градусов. Ночью пока ожидается легкий мороз. Завтра днем потеплеет до плюс пяти-шести. Водителей просят повременить с поездкой в шиномонтаж: из-за перепадов температур утром на дорогах возможно образование наледи. Определился возраст участников “Президентских спортивных игр” и “Президентских состязаний” этого года. В итоге на всероссийский этап поедут школьники девятых и шестых классов. Эти соревнования, пожалуй, самые массовые в России. Ежегодно в них принимают участие больше 10 миллионов детей.



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