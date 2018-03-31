Томас Бах обсудил с Ким Чен Ыном участие КНДР в следующих Играх

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На встрече обсуждалось участие сборной Северной Кореи в предстоящих летних Играх в Токио (2020) и зимних в Пекине (2022). Об этом говорится в сообщении Associated Press.

По словам Баха, его официальная встреча с главой КНДР продлилась полчаса, после чего они примерно 45 минут пообщались за просмотром футбольного матча на стадионе Ныннадо в Пхеньяне.

Ким Чен Ын заявил, что сборная страны готова поехать на Игры в Токио и Пекин.