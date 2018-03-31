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Тойота отзывает новые Камри 2018: причина оказалась весьма неожиданной


Добавлено: 31 мар 2018 в 22:10, Категория: Новости на сегодня
Тойота отзывает новые Камри 2018: причина оказалась весьма неожиданной

Автоновости сегодня, 31.03.2018: крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Тойота отзывает свежие автомобили Камри 2018 года, по весьма неожиданной причине.

Toyota Motor Corporation, вынуждена отозвать легковые седаны Camry нового поколения из-за поршней большего диаметра, чем нужно. Как стало известно при сборке машин, в момент установки поршней на моторы, деталь в виде стакана, скользящая внутри цилиндра, служащая для превращения перепада давления жидкости, газа или пара в поступательное движение, оказалась не соответствующего размера.

Эксперты установили, что такая неисправность сулит владельцу автомашины в лучшем случае большие проблемы с двигателем, а в худшем дорожную аварию.

Дилеры японского концерна сообщают о том, что водители непригодных машин будут вовремя оповещены о поломке, а компания бесплатно полностью поменяет двигатель.


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Добавлено: 31 мар 2018 в 22:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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