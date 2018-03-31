«Традиционный шмон»: в соцсетях сообщают о проверках на Мотеле и Макшоссе

Жители оккупированных Макеевки и Донецка в социальных сетях сообщают, что сегодня вечером боевики устроили проверки транспортных средств в районе Мотеля и Чайкинского кольца из-за чего на дорогах образовались огромные пробки.

В своих сообщениях люди пишут:

«18:30 На Мотеле шмон автомобилей. Тормозят тех кто со стороны Макеевки едет в Донецк»

«Донецк 19.50 Пробка на 40 минут»

«Донецк на мотеле тех кто едет в Донецк Макеевка на чайкинском кольце в Макеевку гаишники с орками проверяют все проходящие машины- их содержимое и документы водителя и на транспорт, такая новая у нас теперь традиция»

«Ищут похищенного ВСУ орка — утром у эдика обострение было))».

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