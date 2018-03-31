Тренер луганской «Зари» вызвал фурор жестким ответом россиянам

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб вызвал огромное восхищение в сети после того, как жестко ответил росиянам которым «мозги настолько промыли», что он их не может понять.

Юрий Вернидуб признался, что изменил свое отношение к России после аннексии Крыма и начала военной агрессии на Донбассе. Наставник «бело-черных» также подчеркнул, что с некоторыми российскими друзьями прервал всякое общения из-за их политической позиции.

Позже Юрий Вернидуб рассказал о том, что отказался от поездки в Россию по приглашению «Зенита».

«Родился, живу и буду жить в Украине. Всегда отстаивать честь и достоинство своей Родины. Ничего не имею против России, но к тому, как они ведут себя, есть много вопросов. Есть друзья оттуда. Но с теми, которые лезут в душу и что-то рассказывают, я оборвал все связи. Говорил им: не мы к вам пришли, так какое вы имеете право что-то рассказывать? Люди смотрят по телевизору непонятно что. Мозги им настолько промыли, что я их никак не могу понять».

Наставник «Зари» отметил, что готов отправиться в зону АТО. «Не хочу продолжать эту тему. Для меня она очень болезненна. Могу сказать одно: если назреет потребность и скажут всем стать к ружью, я буду в первых рядах. За свою страну, за свою семью», — заявил специалист.

В комментариях на странице в Facebook восхищаются мужеством и патриотизмом 52-летнего специалиста. Вернидуб произвел своим заявлением настоящий фурор.

«Мужик! С большой буквы!»; «Если есть такие мужчины — Украина будет жить!!!»; «Юрий Николаевич, вы человек с большой буквы, честь вам и хвала»; «Слова достойные уважения»; «Настоящий патриот»; «Горжусь таким»; - пишут восторженные комментаторы.