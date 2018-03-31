Тренер: "Спартак" в игре с "Тосно" не показал себя командой, которая борется за титул

Футболисты московского "Спартака" в матче 24-го тура чемпионата России против "Тосно" из Ленинградской области не показали себя той командой, которая борется за титул, поведение игроков было неправильным, заявил главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера.

Встреча "Спартака" и "Тосно" прошла в субботу на арене "красно-белых" в Тушино и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

"Сегодня из хорошего могу обратить внимание только на результат, который важнее всего. Мы не подошли правильно к этому матчу, было неправильное поведение. Поведение не той команды, которая понимает, что предстоит важный матч. Думали, что уже победили. А матчи выигрываются не на бумаге, а после финального свистка", - заявил Каррера на пресс-конференции.

"Я разозлился. Дал понять им некоторые вещи. Что был неправильный подход к игре, (не было) нужного духа. Что команда не была той командой, которая играет ради титула", - отметил специалист.

Ранее в рамках 24-го тура лидер чемпионата России московский "Локомотив" уступил пермскому "Амкару" – 1:2.

Отвечая на вопрос, не повлиял ли результат железнодорожников на настроение игроков "Спартака", Каррера заявил: "Они должны были быть еще злее и голоднее, учитывая результат "Локомотива".