Третью версию танка Т-90М «Прорыв» представят в этом году, пишут СМИ

Российская Армия может получить первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв-3» уже в текущем году в рамках исполнения контрактных обязательств.
Соответствующую информацию рассказал «Интерфаксу» представитель Минобороны России.
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В феврале заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов также сообщал, что армия ежегодно будет получать по 200 новых танков различных модификаций.
О возможных поставках в войска модернизированного Т-90М журналистам рассказали в конструкторском бюро научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) в конце января.
По словам проектировщиков, новая модель имеет боевой башенный модуль, а также мощный комплекс новейшего вооружения и автоматизированную систему управления огнём.
В частности, установленная на тяжёлой машине 125-миллиметровая танковая пушка способна применять все современные типы боеприпасов.
Танк Т-90М смоделирован в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» и является доработанной версией моделей Т-90АМ («Прорыв-2») и Т-90МС, впервые показанного на Параде Победы в Москве в 2011 году.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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