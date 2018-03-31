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Триколор ТВ стратегия развития


Добавлено: 31 мар 2018 в 17:58, Категория: Статьи

Триколор ТВ стратегия развитияСвою историю Триколор ТВ начал в 2005 году. В то время основными потребителями услуг оператора стали жители отдаленных деревень и поселков нашей необъятной Родины, которым было недоступно эфирное телевидение. Однако не только жители российской глубинки оценили достоинства Триколор ТВ спутниковые тарелки компании активно начали появляться на фасадах городских домов и мегаполисов. К концу мая 2006 года к оператору подключилось 150 тыс. абонентов, к февралю 2007 года — 500 тыс. абонентов, а в январе 2008 года число абонентов достигло миллиона. Проанализировав отзывы о Триколор ТВ в интернете того периода, можно сделать вывод, что огромная популярность оператора была обусловлена двумя основными факторами: широким разнообразием предоставляемых услуг и вполне демократичной ценой на контент высочайшего качества.

Отзывы о Триколор ТВ также говорят о том, что вся история компании – это постоянное движение вперед. Сейчас услугами данного оператора пользуется каждый четвертый житель России, и эта цифра, несомненно, будет расти в связи с новой стратегией компании. Триколор ТВ стал оператором digital lifestyle, открыв пользователям доступ к целому ряду различных цифровых сервисов и услуг.

Новую стратегию Триколор ТВ анонсировал относительно недавно – в конце ноября 2017 года. Работать она начала на Дальнем Востоке – новом для оператора рынке, а потом уже планомерно распространилась на все остальные регионы России.

Все, о чем мы говорили выше – это ближайшее будущее Триколор ТВ. Но, давайте разберемся, какие услуги крупнейшего представителя спутникового вещания в России предпочитают сейчас жители нашей страны

Проанализировав Триколор ТВ отзывы, можно сделать вывод о том, что самым популярным пакетом является основной пакет «Единый», включающий более 200 каналов на любой вкус, в том числе в формате высокой четкости HD. Активная подписка на пакет «Единый» открывает доступ к сервисам управления эфиром (можно ставить на паузу и записывать ТВ передачи), ежедневно обновляемой коллекции фильмов сервиса «Кинозалы», возможностям онлайн-телесмотрения и отдельному разделу с фильмами на сайте kino.tricolor.tv.

Более подробную информацию о пакетах и услугах Триколор ТВ можно узнать, зайдя на официальный сайт провайдера. Для этого в меню необходимо выбрать раздел «Пакеты и услуги». Рядом можно найти перечень доступных телеканалов, информацию об акциях и ссылку на вход в личный кабинет пользователя. Сделать правильный выбор вам также поможет официальная страница Триколор ТВ во ВКонтакте. Там вы найдете отзывы о Триколор ТВ миллионов человек, которые уже присоединились к дружной семье оператора!


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Добавлено: 31 мар 2018 в 17:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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