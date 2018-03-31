Турчинов задекларировал старинные Библии и права на фильм

Секретарь СНБО Александр Турчинов опубликовал декларацию за 2017 год. Об этом сообщает официальный сайт НАПК.

В документе указано, что Турчинов за прошлый год получил 731295 грн зарплаты. Супруга Турчинова заработала в Национальном педагогическом университете им. Драгоманова в 2017 году 142 тыс. грн. Также ей выплатили 65 тысяч гривен страховых выплат.

В «Ощадбанке» у Турчинова почти 50 тыс. грн, 964 723 долларов и 9 989 евро. У секретаря СНБО и его жены в совместной собственности есть квартира в Киеве (площадь почти 382 кв.м) и автомобиль Toyota Highlander 2013 года выпуска.

Кроме того, Турчинов задекларировал несколько старинных Библий (в том числе, на английском языке) и Евангелий, «Трефологион» и «Апостол», несколько картин. Еще в декларации указано авторское право на несколько монографий, литературных произведений и художественный фильм «Иллюзия страха».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман задекларировал за 2017 год свыше 17 млн гривен дохода.

Фото: Днепр-Час