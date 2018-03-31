Ученые озвучили фантастическую версию о происхождении кошек

Еще в древнем Египте кошек считали божественными созданиями, «спустившимися с неба», и в их честь строили храмы.

Так, по мнению представителей исследовательского мира, кошки являются внеземными существами, которые пришли на нашу планету с Сириуса, и имеют в организме геном пришельцев. По преданиям, эти животные были созданы богами, в то же время ученые до сих пор не знают, откуда появились пушистые красавцы, обладающие сверхспособностями.

Больше всего сведений сохранилось в египетских папирусах, так как древние жители считали их божествами и мумифицировали их после смерти. Жрецы знали многие тайны своих любимцев, прибывших на Землю вместе со своими небесными владыками. Так, во время раскопок ученые нашли много небольших дверей, предназначенных для особей, которые отдыхали в комнатах, где время изменяло свое течение.

Это позволяло небесным путешественникам попасть на родную планету или в параллельный мир, после чего они передавали богам земные просьбы. Отмечается, что мудрые создания имеют связь с космосом и обладают знаниями, а еще могут быть незаметными разведчиками далеких цивилизаций, сражающихся с любым злом на нашей планете.