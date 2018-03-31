Ученые смогут вычислить срок преждевременной смерти человека

Ученые из Московского физико-технического института в сотрудничестве с зарубежными специалистами создали систему искусственного интеллекта, способную вычислить вероятность преждевременной смерти.

Специалисты отметили, что для этого никаких специальных анализов для этого не требуется.

Так, программа искусственного интеллекта оценивает биологический возраст людей и, исходя из данного критерия, прогнозирует вероятность момента смерти. В основу программы легли данные американских медицинских и социальных служб о здоровье нескольких десятков тысяч медработников, собиравшиеся в течение трех лет. Исследователи, комментируя эффективность данного ноу-хау, отметили, что «метод на базе искусственного интеллекта позволяет определить риски смерти точнее, чем традиционные методы».

Для вычисления достаточно информации о движениях человека, — например, взятой с фитнес-трекера. Программа связывает особенности двигательной активности с данными медицинских историй и показателями анализов и, соотнося их, выдает решение.

Данная разработка в очередной раз свидетельствует: наличие физической активности в жизни человека чрезвычайно важно. Даже если она не слишком интенсивная.

Авторы работы отметили: «Нами было зафиксировано увеличение вероятности преждевременной смерти на 50% в случае, если человек страдал от диабета. Речь о потере примерно пяти лет жизни. Однако эта вероятность снижалась на 15%, если человек практиковал умеренные физические нагрузки».