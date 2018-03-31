Универсальный выбор – строганные пиломатериалы

Среди широкого разнообразия строительных и отделочных материалов во все времена широко выделяется древесина. На протяжении долгих столетий она неизменно остается востребованной.

Конечно, сегодня можно найти широкий ассортимент изделий из древесины, среди которых особенно выделяется доска строганная технической сушки. На строительном рынке на сегодняшний день она востребована благодаря таким параметрам, как экологическая чистота и эстетичность. Соответственно, она идеально подходит для проведения внутренних отделочных работ. Кроме того, довольно часто выбирают ее и для внешней отделки строений.

Отметить следует, кроме того, и великолепные технические характеристики, благодаря которым привлекательный внешний вид сохраняется довольно долго. Состав изделия позволяет на протяжении длительного периода времени противостоять неблагоприятным температурно-влажностным условиям эксплуатации.

Для создания доски строганной используется сосна и ель первого или второго сорта. С внешней стороны изделие обрабатывается способом строгания. При этом обработка может быть проведена и с одной, и с двух сторон.

Строганная доска сегодня бывает двух видов:

технической сушки;

не поддающаяся аппаратной сушке.

У первого варианта есть определенные преимущества. К ним следует отнести то, что влажность доски после ее обработки будет составлять от двенадцати до пятнадцати процентов. А изделия, которые не подвергались такой обработке, обладают средним процентом влажности, который составляет примерно двадцать процентов.

Если говорить о стоимости строганной доски технической сушки, то она вполне доступна, и в среднем составляет около 2 BYN за метр погонный. Наиболее выгодные предложения предлагает компанией предлагает Drev.by.

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Одним из хитов продаж всегда является строганный брус. Следует отметить, что ассортимент бруса строганного отличается действительно широким разнообразием. При этом применяться он может в сочетании с такими материалами, как бетон исталь. Это связано с его уникальными эксплуатационными свойствами, который можно применять в малоэтажном строительстве.

Изготавливают данный материал из хвойных пород дерева, так как именно они обладают великолепными техническими свойствами, а также имеют достаточно невысокую стоимость.

К другим преимуществам следует отнести низкую теплопроводность, минимизацию финансовых затрат на покупку материалов, грузоустойчивость, и, что не менее важно, привлекательный внешний вид.

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