В Лондоне назвали осмотр российского самолета стандартной проверкой

Проверка самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту Хитроу была стандартной для лайнера, прибывшего «из такой страны повышенного риска как Россия», сообщили The Telegraph источники в британском правительстве.

Там отметили, что самолет «встретили сотрудники таможенной службы, которые провели стандартную расширенную проверку кабины».

Проверка, заверили в правительстве, не была связана с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери.

Ранее в МИД РФ назвали провокацией действия британской стороны в связи с досмотром российского лайнера в Лондоне.

По словам капитана воздушного судна Виталия Митрофанова, проверка длилась 5-7 минут.

В МИД России назвали досмотр провокацией.