В Польше попал в аварию автобус с российскими туристами

Автобус с российскими туристами попал в ДТП на юге Польши. По данных польских спасателей, пострадали по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает ТАСС. Читайте по теме
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Автобус, по предварительной информации, следовал из Праги. Он столкнулся на трассе с легковым автомобилем.
«В автобусе было 33 пассажира. 11 госпитализированы», — сказал глава спасательной операции Лукаш Гжелак, слова которого приводят местные СМИ.
По его словам, одного из пострадавших доставили в больницу на вертолете.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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