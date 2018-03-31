В Польше попал в аварию автобус с российскими туристами

Автобус с российскими туристами попал в ДТП на юге Польши. По данных польских спасателей, пострадали по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает ТАСС. Читайте по теме

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Автобус, по предварительной информации, следовал из Праги. Он столкнулся на трассе с легковым автомобилем.

«В автобусе было 33 пассажира. 11 госпитализированы», — сказал глава спасательной операции Лукаш Гжелак, слова которого приводят местные СМИ.

По его словам, одного из пострадавших доставили в больницу на вертолете.

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