В России задержали известного миллиардера: появились детали

В России задержан миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед. Отмечается, что им выдвинуты подозрения в хищениях в особо крупном размере.

Вместе с братьями Магомедовыми был задержан также Артур Максидов, являющийся руководителем одной из компаний группы «Сумма», совладельцем которой является Зиявудин Магомедов.

Позже Тверской суд Москвы арестовал Зиявудина Магомедова до 30 мая. Отмечается, что миллиардера подозревают в хищении 2,5 млрд руб. (около 1,2 млрд грн). Ему предъявлено обвинение мошенничестве, растрате и организация преступной группы. Сам подозреваемый вину отрицает.

Уголовное дело, в котором фигурирует Магомедов, касается средств, выделенных на строительство к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона Арена Балтика в Калининграде.

При этом следствие заявило, что миллиардер хотел покинуть пределы России. В то же время, два его сообщника объявлены в международный розыск.