Общество охраны природы Индии сняло на видео слона, выпускающего дым.

В ролике видно, что изо рта животного действительно вырываются бело-серые клубы. Заместитель директора Общества охраны природы Индии Винарий Кумар снял видеоролик в Национальном парке Нагарахол. Ученые заинтересовались таким нетипичным поведением слона.

В то же время, биолог Варун Госвами предположил, что животное поедает древесный уголь. Он отметил: «Слониха, наверное, собирает кусочки угля с лесной подстилки, выдувая пепел и глотая остальное».

Отмечается, что после лесных пожаров, ударов молний и контролируемых поджогов остается много древесного угля. Животные его едят, так как для них он имеет медицинскую ценность и может выступать в качестве слабительного.

Embedded video for В сеть выложили забавное видео «курящего» слона

Видео: