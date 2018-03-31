В Совбезе ООН ввели новые санкции против КНДР

Комитет Совета Безопасности (СБ) ООН по КНДР ввел новые санкции в отношении ряда компаний Северной Кореи.Санкции введены против 21 компании, 27 судов и одного физического лица в связи с незаконной перевозкой нефти и угля.Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Северная Корея продает уголь, поставляя его в российские порты, из которых он переправляется в Южную Корею и Японию.Издание напоминает, что санкции ООН с 5 августа запрещают КНДР экспортировать уголь, однако, по информации источников, с тех пор северокорейское топливо по крайней мере три раза поставлялось в российские порты Находка и Холмск.