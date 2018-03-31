В учениях РВСН задействовано более 300 единиц техники, включая пусковые установки

Ракетные полки соединений РВСН с дислокацией от Свердловской до Иркутской областей совершают интенсивные маневренные действия.

При выполнении мероприятий на маршрутах боевого патрулирования в маневренных действиях задействовано более 300 единиц военной техники, включая пусковые установки.

В ходе учений стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения. Противодиверсионные формирования выполняют задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин (БПДМ) «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Отработаются задачи и вводные, в том числе технических, с преодолением участков условного заражения местности.

Кроме мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности, с частями обеспечения и охраны проводятся тактические учения, тактические и тактико-строевые занятия, в ходе которых также отрабатываются вопросы обеспечения боевого дежурства с различными сроками нахождения на полевых позициях и в полевых районах.