Вечер с Владимиром Соловьевым (29.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 21:24 ,

Вечер с Владимиром Соловьевым последний выпуск 29 марта. Появилась первая за месяц официальная информация о расследовании дела Скрипалей. Скотленд-Ярд пришел к выводу, что бывший полковник ГРУ и его дочь впервые подверглись действию нервно-паралитического вещества у себя дома в Солсбери. С 26 марта 27 стран заявили о высылке 120 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, которая выслала 23 российских дипсотрудников в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Британские власти заявили о причастности Москвы к случившемуся. При этом США поддерживают бездоказательные обвинения Великобритании в адрес России и одновременно выступают против строительства газопровода «Северного потока-2».



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