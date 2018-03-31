Великобритания может закрыть российское торгпредство

В ответ на высылку британских дипломатов и требование привести в соответствие численность состава дипмиссий в двух странах Великобритания может закрыть торговое представительство России в Лондоне. Об этом рассказали источники Daily Mail.

По их данным, торгпредство России является «логовом шпионов», а Москва «нагнетает словесную войну, заявляя, что еще больше британских дипломатов должны быть высланы».

30 марта МИД России потребовал от британских властей за месяц привести в соответствие число своих дипломатов в РФ к численности российской миссии в Соединенном Королевстве.

В середине марта Лондон заявил о высылке 23-х российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ответ Москва выслала столько же британских дипсотрудников, закрыла британское консульство в Петербурге и Британский совет.