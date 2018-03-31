Вооружение ВСУ массивно окружает Донбасс; «ответка» ополчения – ДНР и ЛНР, развитие событий

Донбасс, последние новости сегодня – 31 марта. Представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин сообщил журналистам о массивном окружении украинским вооружением Донбасса. По разведданным ДНР, украинские войска сосредоточили сотни единиц тяжелой техники на линии разграничения, среди которой замечены танки и бронетехника.

В сообщении Эдуарда Басурина говорится о том, что украинские силовики сосредоточили у линии фронта в Донбассе около 170 единиц тяжелого вооружения. Речь идет о танках, бронетехнике, реактивной артиллерии.

Отмечается, что у линии разграничения обнаружены 34 самоходные артустановки «Гвоздика» и «Акация», 7 РСЗО «Град», 20 пушек «Рапира», 2 зенитных ракетных комплекса «Оса», 55 танков Т-64 и Т-72 и 46 единиц бронетехники.

ДНР, последние новости сегодня – 31 марта. В сводках ополчения Новороссии сообщается об «ответке» ополчения на действия ВСУ.

В частности, более недели назад военные 34-го батальона 57-й омпбр и нацбатальоны попали под ответный огонь в районе н.п. Пески. В результате силовики понесли значительные потери – ранения получили четверо военных ВСУ и три националиста, двое националистов погибли.

Похожая ситуация была зафиксирована 24 марта в том же районе.