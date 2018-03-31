Все буде добре. Свободные отношения (29.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 22:42 ,

Шоу Все будет хорошо. Украина. Открытые отношения в браке последний выпуск 29 марта. Анна хочет понять, что это такое и как к этому относиться. Сегодня мы вместе с нашими ведущими и экспертами программы будем разбираться в этой теме. Отношения, в которых поход налево – это не измена, а допустимая норма для обоих партнеров, принято называть открытыми. В студии вы познакомитесь с парой, которая практикует подобные отношения, и увидите, как их проверяют на детекторе лжи. Еще вы узнаете, кто из друзей вашего супруга потенциально может подталкивать его к предательству? Какие знаки зодиака, по мнению астролога, больше расположены к такому формату отношений. В студии звездная пара – Ольга Сумская и Виталий Борисюк.



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