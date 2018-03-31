WP сообщила, что у США есть «более жесткий» вариант ответа РФ

Показать меню
Актуально
"Украина и Россия во многом похожи", - бывший футболист донецкого "Шахтера" - 07:44 Настя Лисова предпочитает не обращать внимания на мнения окружающих - 07:51 Настя Лисова предпочитает не обращать внимания на мнения окружающих Австрия: Лондон продавливает высылку российских дипломатов? - 07:56 Австрия: Лондон продавливает высылку российских дипломатов? «Абсолютная свобода во всем»: Впечатления украинки о России - 08:03 «Абсолютная свобода во всем»: Впечатления украинки о России В аэропорту Якутска самолет приземлился с выключенным двигателем - 08:30 В аэропорту Якутска самолет приземлился с выключенным двигателем Мэр Коломны пообещал рекультивацию свалки в 2019 году - 08:36 Мэр Коломны пообещал рекультивацию свалки в 2019 году Прокуратура проверит действия пожарных и полиции при пожаре в Кемерово - 08:37 Прокуратура проверит действия пожарных и полиции при пожаре в Кемерово Мемория. Александр Довженко - 08:37 Мемория. Александр Довженко Скотланд-Ярд назвал место отравления Скрипалей - 08:38 Скотланд-Ярд назвал место отравления Скрипалей "Мертвая рука" Москвы: российское оружие судного дня насмерть перепугало - 08:42 США отказались «кормить» ООН - 08:44 США отказались «кормить» ООН Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне подтвердили свой роман, появившись вместе на - 09:00 Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне подтвердили свой роман, появившись вместе на публике Минск играет с националистами и проигрывает - 09:09 Минск играет с националистами и проигрывает Скотланд-Ярд назвал предполагаемое место отравления Скрипалей - 09:16 Скотланд-Ярд назвал предполагаемое место отравления Скрипалей Польский политолог назвал пути улучшения отношений с Украиной - 09:28 Польский политолог назвал пути улучшения отношений с Украиной В ГД назвали ударом по мировому спорту невыдачу США виз российским спортсменам - 09:51 В ГД назвали ударом по мировому спорту невыдачу США виз российским спортсменам СМИ допустили закрытие генконсульства США в Петербурге - 09:56 СМИ допустили закрытие генконсульства США в Петербурге
» » WP сообщила, что у США есть «более жесткий» вариант ответа РФ

WP сообщила, что у США есть «более жесткий» вариант ответа РФ


Добавлено: 31 мар 2018 в 05:07, Категория: Новости на сегодня
WP сообщила, что у США есть «более жесткий» вариант ответа РФ

Американская ежедневная газета Washington Post со ссылкой на источники из разведки Соединенных Штатов сообщила о наличии у США «более жесткого» варианта ответа на мнимую причастность российской стороны к «делу Скрипаля».

В публикации сказано, что советники американского лидера Дональда Трампа предложили ему три варианта ответа. Он выбрал «средний по жесткости». Накануне о нем объявила американская сторона. Из Соединенных Штатов вышлют 60 дипломатических сотрудников РФ и закроют российское консульство в Сиэтле. Первый и наиболее легкий вариант подразумевал только высылку сотрудников в количестве 30 человек.

Источники утаили подробности третьего варианта, сказав лишь, что при необходимости его применят.

Накануне некоторые государства объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Британией по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Россия, в свою очередь, объявила об ответных зеркальных мерах. Это касается и Соединенных Штатов. 60 американских дипломатов решили выслать из РФ.  


Материалы по теме:

СМИ: у Трампа есть в запасе более жесткий ответ России по «делу Скрипаля»
Песков ответил на вопрос о новых санкциях поговоркой
США и Германия объявили о высылке дипломатов РФ
Посол США объяснил жесткость ответа на отравление Скрипаля
Добавлено: 31 мар 2018 в 05:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Остапенко стала соперницей Стивенс по финалу теннисного турнира в Майами

Остапенко стала соперницей Стивенс по финалу теннисного турнира в Майами

Давид Анташвили разочаровался в Насте Ендальцевой

Давид Анташвили разочаровался в Насте Ендальцевой

Военная академия связи представит 2 команды на межвузовском этапе IV Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по математике

Военная академия связи представит 2 команды на межвузовском этапе IV Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по математике

Мемория. Сергей Ильюшин

Мемория. Сергей Ильюшин

Новости России
еще новости
Госдума рассмотрит законопроект о датчиках утечки бытового газа в квартирах

Госдума рассмотрит законопроект о датчиках утечки бытового газа в квартирах

Следователи допросили совладельца «Суммы»

Следователи допросили совладельца «Суммы»

Роспотребнадзор сообщил о превышении вдвое уровня сероводорода в районе полигона «Ядрово»

Роспотребнадзор сообщил о превышении вдвое уровня сероводорода в районе полигона «Ядрово»

Если не знаешь здания, не сориентируешься: кемеровчанин рассказал, как спас детей от пожара в ТЦ

Если не знаешь здания, не сориентируешься: кемеровчанин рассказал, как спас детей от пожара в ТЦ

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Лиам Пейн и Шерил Коул стараются спасти отношения, отправившись на семейный отдых

Лиам Пейн и Шерил Коул стараются спасти отношения, отправившись на семейный отдых

Кэмерон Диас подтвердила свой уход из кинематографа

Кэмерон Диас подтвердила свой уход из кинематографа

Полиция арестовала свекра Пиппы Миддлтон по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего

Полиция арестовала свекра Пиппы Миддлтон по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего

Мама Селены Гомес прокомментировала расставание своей дочери с Джастином Бибером

Мама Селены Гомес прокомментировала расставание своей дочери с Джастином Бибером

Новости политики
еще новости
В Совбезе ООН ввели новые санкции против КНДР

В Совбезе ООН ввели новые санкции против КНДР

Москва объявила европейским дипломатам о зеркальных мерах

Москва объявила европейским дипломатам о зеркальных мерах

Симметричный ответ: из РФ изгоняются иностранные дипломаты

Симметричный ответ: из РФ изгоняются иностранные дипломаты

Мы вынуждены: Песков объявил о дипломатической войне с США

Мы вынуждены: Песков объявил о дипломатической войне с США

Новости экономики
еще новости
Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

США отказались «кормить» ООН

США отказались «кормить» ООН

Власть идет навстречу народу: Владимир Гройсман сделал важное заявление

Власть идет навстречу народу: Владимир Гройсман сделал важное заявление

Новости общества
еще новости
«Жалкие дворняги США»: Кадыров эмоционально прокомментировал антироссийские действия Прибалтики

«Жалкие дворняги США»: Кадыров эмоционально прокомментировал антироссийские действия Прибалтики

Президент Украины рассказал о своих доходах за 2017 год

Президент Украины рассказал о своих доходах за 2017 год

Никаких шуток: экс-директору «Уральских пельменей» Нетиевскому грозит реальный срок

Никаких шуток: экс-директору «Уральских пельменей» Нетиевскому грозит реальный срок

В КВЦ «Патриот» прошло заседание Научно-координационного совета по развитию технических средств обучения Вооруженных Сил России

В КВЦ «Патриот» прошло заседание Научно-координационного совета по развитию технических средств обучения Вооруженных Сил России

Происшествия
еще новости
В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье

Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье

В Румынии произошла авария на АЭС

В Румынии произошла авария на АЭС

Новости Украины
еще новости
Тренер луганской «Зари» вызвал фурор жестким ответом россиянам

Тренер луганской «Зари» вызвал фурор жестким ответом россиянам

Востриков рассказал, как переживает гибель своих родных

Востриков рассказал, как переживает гибель своих родных

«У Нади кровавая рвота»: Вера Савченко сообщила о состоянии сестры

«У Нади кровавая рвота»: Вера Савченко сообщила о состоянии сестры

Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв

Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв

Мировые новости
еще новости
Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией

Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией

Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые

Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые

Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии

Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии

Украинская армия несет потери: в штабе АТО сообщили плохие новости с Донбасса

Украинская армия несет потери: в штабе АТО сообщили плохие новости с Донбасса




Лента новостей
Мама Селены Гомес прокомментировала расставание своей дочери с Джастином Бибером - 02:37 Мама Селены Гомес прокомментировала расставание своей дочери с Джастином БиберомСуд арестовал задержанное в Азовском море российское судно - 01:44 Суд арестовал задержанное в Азовском море российское судноИз-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые - 01:37 Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученыеПользователи соцсетей высмеяли прощание Дональда Трампа и Хоуп Хикс в Белом доме - 01:07 Пользователи соцсетей высмеяли прощание Дональда Трампа и Хоуп Хикс в Белом домеДосмотренный самолет «Аэрофлота» вылетел из Лондона в Москву - 00:56 Досмотренный самолет «Аэрофлота» вылетел из Лондона в МосквуВ психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар - 00:43 В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожарПосольство РФ в Британии требует допуск к дочери Скрипаля - 00:38 Посольство РФ в Британии требует допуск к дочери СкрипаляТренер луганской «Зари» вызвал фурор жестким ответом россиянам - 00:30 Тренер луганской «Зари» вызвал фурор жестким ответом россиянамПрофессиональный электромонтаж торговых помещений - 00:26 Профессиональный электромонтаж торговых помещенийПрийти в себя после Бразилии и Франции: стартует 24-й тур ЧР по футболу - 00:21 Прийти в себя после Бразилии и Франции: стартует 24-й тур ЧР по футболу«Кровавая рвота»: Сестра Савченко рассказала о её состоянии после 8 дней голодовки в СИЗО - 00:14 «Кровавая рвота»: Сестра Савченко рассказала о её состоянии после 8 дней голодовки в СИЗОСуд Украины арестовал российский сейнер «Норд» - 23:42 Суд Украины арестовал российский сейнер «Норд»Никаких шуток: экс-директору «Уральских пельменей» Нетиевскому грозит реальный срок - 23:28 Никаких шуток: экс-директору «Уральских пельменей» Нетиевскому грозит реальный срокВ КВЦ «Патриот» прошло заседание Научно-координационного совета по развитию технических средств - 23:09 В КВЦ «Патриот» прошло заседание Научно-координационного совета по развитию технических средств обучения Вооруженных Сил России
Последние новости
Госдума рассмотрит законопроект о датчиках утечки бытового газа в квартирах - 06:57 Госдума рассмотрит законопроект о датчиках утечки бытового газа в квартирах Лиам Пейн и Шерил Коул стараются спасти отношения, отправившись на семейный отдых - 06:42 Лиам Пейн и Шерил Коул стараются спасти отношения, отправившись на семейный отдых Кэмерон Диас подтвердила свой уход из кинематографа - 06:42 Кэмерон Диас подтвердила свой уход из кинематографа «Жалкие дворняги США»: Кадыров эмоционально прокомментировал антироссийские действия Прибалтики - 05:59 «Жалкие дворняги США»: Кадыров эмоционально прокомментировал антироссийские действия Прибалтики Президент Украины рассказал о своих доходах за 2017 год - 05:38 Президент Украины рассказал о своих доходах за 2017 год Новое оружие Путина вывело Трампа из себя, — СМИ США - 05:14 Новое оружие Путина вывело Трампа из себя, — СМИ США WP сообщила, что у США есть «более жесткий» вариант ответа РФ - 05:07 WP сообщила, что у США есть «более жесткий» вариант ответа РФ В Совбезе ООН ввели новые санкции против КНДР - 04:09 В Совбезе ООН ввели новые санкции против КНДР Полиция арестовала свекра Пиппы Миддлтон по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего - 04:02 Полиция арестовала свекра Пиппы Миддлтон по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего Следователи допросили совладельца «Суммы» - 03:56 Следователи допросили совладельца «Суммы» После «Зимней вишни»: включилась машина федерального возмездия - 03:09 После «Зимней вишни»: включилась машина федерального возмездия Трамп и Эрдоган обсудили региональные события и стратегическое партнерство - 03:02 Трамп и Эрдоган обсудили региональные события и стратегическое партнерство Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией - 02:58 Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"