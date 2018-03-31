«Я сяду в самолёт», — как и когда Саакашвили вернётся на Украину (ВИДЕО)

Экс-президент Грузии, лидер политической партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили заявил о своем возвращении в Украину. Об этом он сообщил в эфире «NewsOne».

Напомним, Саакашвили депортировали из Украины 12 февраля на территорию Польши.

Политик отметил, что намерен вернуться в страну, когда в центре Киева соберется многолюдный митинг.

«Как только в центре Киеве соберется много людей — я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолет и просто прилечу в „Борисполь“. Не буду прорывать колючую проволоку, не буду горные тропы переходить — просто сяду на самолет», — сообщил политик.

Также лидер «РНС» добавил, что добьется смены власти в Украине, а сейчас он проводит встречи с огромным количеством украинцев — в Голландии, Польше, Англии.