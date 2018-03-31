Юнармейцы посетили Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Минобороны РФ

Отряд Юнармии из общеобразовательной школы №16 Василеостровского района Санкт-Петербурга под руководством офицеров-слушателей Военной академии МТО в рамках программы по обмену опытом среди учащихся средних общеобразовательных учреждений посетил Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Минобороны РФ.

Юнармейцы встретились со своими ровесниками – будущими курсантами, а также пообщались со своим другом – бывшим учеником школы № 16, а ныне кадетом Павлом Заведеевым.

Кадеты рассказали школьникам об особенностях обучения в кадетском корпусе, строевой и физической подготовке. Также ребята провели для юнармейцев экскурсию по корпусу, рассказав его историю, показав учебные места и библиотеку.

Особое впечатление на школьников произвел класс космонавтики, в котором кадеты изучают историю исследования космического пространства и строение земной атмосферы.

После посещения кадетского корпуса многие юнармейцы заинтересовались возможностью обучения в военных учреждениях Минобороны РФ.