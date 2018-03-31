Захарова не исключила возможной причастности Британии к «делу Скрипаля»

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Прямо говорить о причастности британских спецслужб к инциденту с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль сложно, однако сокрытие королевством данных наводит на мысли о причастности страны к этому случаю, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«У нас нет информации по этому делу до сих пор. Единственные официальные вводные, которые мы получили от Великобритании, они пришли вчера относительно улучшения состояния Юлии Скрипаль. Поэтому говорить о причастности Великобритании и официальных лиц к этой истории напрямую сложно, но подозрения в этом есть», — передаёт РИА «Новости» слова Захаровой, сказанные «Пятому каналу».

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Россия ответила на массовую высылку дипломатов

На текущей неделе порядка двух десятков стран-членов Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, Албания, Македония, Молдавия, Норвегия, Украина и некоторые другие государства приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастно Российское государство, чьи представители на всех уровнях категорически опровергают эти предположения.

Страна начала принимать ответные меры в отношении государств, поддержавших массовую высылку дипломатов со своей территории.

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