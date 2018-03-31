Завершился конкурс научных работ, выполненных слушателями и курсантами вузов Минобороны РФ

Сегодня в Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва завершился конкурс научных работ, выполненных слушателями и курсантами высших военных учебных заведений Минобороны РФ.

В течение нескольких дней конкурсная комиссия, состоящая из независимых представителей вузов Минобороны, оценивала работы, выполненные слушателями и курсантами. В ходе рассмотрения работ основное внимание уделялось их содержанию, а также возможности реализации предлагаемых решений в органах военного управления, войсках (силах) и учебном процессе.

Всего в текущем году на конкурс лучших научных работ в Военную академию МТО было представлено более 100 работ из 11 организаций по пяти разделам военных наук.

По итогам открытого голосования и предварительной экспертизы комиссия приняла решение представить к награждению премией Министра обороны РФ и знаком отличия «За лучшую научную работу» слушателя Военной академии МТО майора Антона Бычкова (за научную работу «Методика совершенствования боевых свойств гусеничного транспортера-тягача МТЛБ»), курсанта филиала Военной академии МТО (г. Вольск) младшего сержанта Дархана Калыкова (за научную работу «Способ снижения потерь бензина от испарения при хранении и транспортировке»), курсанта Военной академии МТО младшего сержанта Юрия Бирюкова (за научную работу «Конструкции автодорожных разборных мостов из полимерных композитных материалов»).

Также по итогам работы конкурсной комиссии к поощрению Министром обороны Российской Федерации были представлены семь слушателей и курсантов.