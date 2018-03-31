Заявление командования Армии Сирии в связи с победой в Восточной Гуте (КАРТА)

Верховное командование Вооружённых сил САР: САА полностью восстановила контроль над всеми населёнными пунктами Восточной Гуты.

Этим вечером официальный представитель Сирийской армии сделал необычное заявление, в котором говорится об освобождении всех городов и посёлков в Восточной Гуте. В тексте упоминается, что продолжаются бои за город Дума. Это заявление транслируют ведущие СМИ, и потому мы решили сделать уточнение, чтобы читатели не были введены в заблуждение.

Отметим, что Дума (см. карту ниже) всё ещё в руках группировки «Джейш аль-Ислам», его удерживают тысячи отлично вооружённых боевиков-ваххабитов, поддерживаемых Саудовской Аравией. У них на вооружении десятки единиц бронетехники, включая танки, а также множество другого вооружения.

Дума — самый укреплённый и густонаселённый город Восточной Гуты, он занимает примерно 20% территории района.

Если с исламистами не будет достигнута договорённость, то для того, чтобы выбить их из этого города понадобится немало времени и сил. После этого Восточная Гута будет действительно полностью освобождена.

«Верховное командование Армией и Вооружёнными силами САР заявило, что после серии успешных армейских операций, чётко спланированных действий при высокой координации всех видов войск, вооружённые силы САР во взаимодействии с союзными силами полностью восстановили контроль над всеми городами и населёнными пунктами Восточной Гуты провинции Дамаск.

Взяты под полный контроль населённые пункты: Хзарма, Ан-Нашабия, Ас-Сальхия, Тель-Фарзат, Хош-Храбо, Бейт-Наим, Аль-Мухаммадия, Хош Аль-Кбаят, Афтрис, Хош Аль-Баруда, Хош Аль-Ашари, Ард Аль-Баша, Хош Аз-Завахра, Аш-Шифуния, Ард Аль-Об, Ар-Рейхан, Хош-Мбарака, Ард аль-Абрашия, Ард Аз-Завия, Ард Ас-Сафсафа, Бейт-Сава, Мдера, Хамурия, Месраба, Хазза, Сакба, Айн-Терма и Джобар.

В ходе антитеррористических операций САА уничтожила сотни боевиков, разгромила укрепления, укрытия, базы, командные пункты бандформирований, их оружие и военную технику. Были ликвидированы террористические мастерские по изготовлению артиллеристских снарядов, ракет, мин и СВУ.

До настоящего времени продолжаются военные операции в районе города Дума с целью полностью освободить его от терроризма.

В заявлении Верховного командования отмечено, что важность достигнутой победы заключается в обеспечении безопасности Дамаска и столичных пригородов, мирное население которых на протяжении многих лет страдало от обстрелов бандформирований и преступлений терроризма.

Эта победа положила конец расчётам спонсоров террористических организаций, их региональных и международных сторонников на политическую, военную и информационную блокаду сирийской столицы.

Кроме того, этот успех обеспечит надёжность и защищённость транспортного сообщения между Дамаском, центральными, северными и прибрежными районами страны, а также с восточным регионом до границы с Ираком через пустыню Аль-Бадия.

Победа в Восточной Гуте нанесла сокрушительный удар по террористическому проекту против народа и территориальной целостности Сирии.

Верховное командование Армии и ВС САР вновь подтвердило свою приверженность продолжению борьбы с терроризмом до его полного искоренения на каждой пяди сирийской земли, до восстановления безопасности и стабильности на всей территории САР. Ещё раз призвало всех заблуждающихся урегулировать свой правовой статус и вернуться к нормальной мирной жизни».

*Запрещенная в РФ террористическая организация.