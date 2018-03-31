«Жалкие дворняги США»: Кадыров эмоционально прокомментировал антироссийские действия Прибалтики

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал запрет властей Эстонии на въезд нескольким российским гражданам.

Накануне Таллин принял решение запретить въезд на эстонскую территорию 49 россиянам, в их числе и чеченский лидер Рамзан Кадыров.

В ответ Кадыров сравнил Литву, Латвию и Эстонию с «жалкими дворняжками», которые идут на поводу у «хозяев» вводя санкции в отношении России.

По его мнению, Прибалтийские государства прислуживают Вашингтону как дворняжки, подлаивая своим хозяевам.

Кадыров отметил, что странам, которые, «пытаясь получить заветную кость», подличают не стоит оказывать доверие, сообщает КП.

Глава Чеченской республики считает, что поведение властей Литвы, Латвии, Эстонии и ряда других государств, пытающихся раболепно выслужиться перед США, унижает граждан этих стран.