Жди меня (31.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 17:49 ,

Жди меня. Россия последний выпуск 31 марта. Мать Людмилы отдала ее сестру чужим людям. Теперь Людмила хочет исправить страшную ошибку своей мамы. В Москве собираются проводить лекции для пенсионеров по защите от современных видов мошенничества. Активисты расскажут как обезопасить себя от сомнительных фирм, предлагающих прибыль в обмен на последние сбережения стариков. Таких случаев обмана в столице все больше. Ведущими программы станут популярная актриса и телеведущая, обладательница премий ТЭФИ и «Ника» Юлия Высоцкая, а также — известный актер театра и кино Сергей Шакуров и основатель поисково-спасательной организации «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.



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