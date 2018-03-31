Жена Джереми Микса эмоционально прокомментировала его роман с Хлоей Грин

Джереми и Мелисса Микс

На этой неделе зарубежные СМИ облетела новость: наследница Topshop Хлоя Грин беременна от своего бойфренда, "самого красивого преступника в мире" Джереми Микса, который, к слову, все еще официально женат. Информация о возможной беременности соперницы так подкосила Мелиссу Микс, что она решила рассказать журналистам о своем расставании с супругом и чувствах по поводу его новых отношений.

Джереми и Мелисса Микс

Саму новость о беременности новой подруги супруга Меллиса узнала от своего восьмилетнего сына: они играли в баскетбол, когда тот невинно поделился с ней известием. Это стало ударом для Мелиссы.

Я была в шоке, но в тоже время ожидала этого: связать свою жизнь с дочерью миллиардера — все равно, что выиграть "золотой билет", верно?

— поделилась Мелисса, уточняя, что почувствовала неладное еще в начале романа Джереми и Хлои, несмотря на то, что он ей клялся в любви накануне измены.

Я заметила, что он подписался на нее в Instagram, и спросила его, кто это такая. Он ответил, что Хлоя всего лишь деловой партнер, и он с ней никогда не виделся.Несколько дней спустя вышли те самые фотографии, обличающие неверность новоиспеченного манекенщика.

Когда он пришел четвертого июля, чтоб забрать мальчиков, я была в ужасном состоянии: я не спала всю ночь. Он сказал, что сожалеет о случившемся и что не хотел причинить мне боль.

Джереми Микс и Хлоя Грин

Этот разговор, по словам Мелиссы, закончился требовнием о разводе, однако через пару дней Джереми и Мелисса оказались вместе в постели. Супруга Микса посчитала это хорошим знаком, за которым последует примирение, но Джереми своего решения не изменил. Следом мать троих детей заявила о беременности, но переживания из-за ухода Джереми из семьи спровоцировали выкидыш.

Миссис Микс не считает чувства Джереми к Хлое искренними, подчеркивая, что он вряд ли оставил бы семью ради кассира из бургерной, а Хлоя открыла для него новый мир — яхт, дизайнерской одежды, дорогих автомобилей. Все это опьянило неискушенного парня.

Перемены произошли после Каннского кинофестиваля — тогда он и встретил ее. Неделя за неделей я видела, как он менялся. Думаю, что новый образ жизни и начало модельной карьеры сыграли свою решающую роль.

Джереми Микс и Хлоя Грин

Напомним, что Джереми и Мелисса Микс были вместе около девяти лет: у них родился общий ребенок Джереми-младший, которому сейчас восемь лет, в семье также подрастали двое детей от прошлых отношений Мелиссы: 17-летняя Элиана и 12-летний Роберт. После того как фотография Микса после ареста стала вирусной, Джереми стали называть "самым красивым преступником", а после выхода из тюрьмы ему уже была уготована карьера манекенщика.

Джереми Микс

Летом прошлого года в СМИ появились фотографии, на которых отчетливо было видно, как "самый красивый преступник" целовался с Хлоей Грин, тогда же Микс объявил о начале бракоразводного процесса. С тех пор влюбленные не разлучаются, но развод Джереми так и не оформил официально. Возможно, беременность новой подруги подтолкнет его к этому шагу.