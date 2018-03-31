Злой дипломат США не смог сдержать гнева из-за закрытии консульства и попытался оскорбить россиян (ВИДЕО)

Судя по всему американцы сильно раздосадованы зеркальным ответом Москвы на действия Вашингтона против российских дипломатов в США. Злой представитель консульства США в Санкт-Петербурге показал средний палец российским журналистам.

Как сообщала «Русская Весна», вечером в четверг Россия дала США 2 дня на освобождение генконсульства в С-Пб, 60 дипломатов должны покинутьнашу страну до 5 апреля.

Корреcпонденты Ruptly зафиксировали момент оставления американцами питерского диппредставительства. Мужчина с недовольным лицом на видео загружает стулья в багажник автомобиля марки Jeep. Увидев оператора RT сотрудник Госдепа показал на камеру неприличный жест — средний палец, тем самым проявив отсутствие культуры и хладнокровия, а также нарушив этику поведения дипломатических работников.

В это же время грузчики загружали в грузовую машину мебель и коробки, вынесенные из здания.

Напомним, что 26 марта Вашингтон выслал 60 российский дипломатов и решили закрыть генеральное консульство в Сиэтле, использовав повод — обвинение в адрес России в отравлении предателя — экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии.