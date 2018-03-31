Зрада: Канада не даст Украине ни оружие, ни безвиз

Власти Канады одним документом разрушили сразу две заветные мечты украинцев: на бесплатное летальное оружие и скорое предоставление безвизового режима.

Речь идет о письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, в котором прямо говорится о том, что кабмин не собирается баловать своих заокеанских друзей подобными подарками.

«Правительство Канады предано поддержке Украины в ее усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает предоставление летальной поддержки в форме безвозмездной передачи летального оружия от одного войска другому», — говорится в документе.

Что касается перспектив безвиза, в кабмине пояснили, что Украина пока не отвечает требованиям Оттавы для введения таких преференций.

«Правительство Канады решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины», — говорится в этом же документе.